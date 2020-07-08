«Не заметить такую женщину нельзя»: Нетребко в шифоновом платье появилась на прогулке в Турции

Анна Нетребко скоро отметит 49-летие, но она выглядит гораздо моложе своих лет. Более того, поклонники считают певицу иконой стиля. Образами знаменитости восхищается даже историк моды Александр Васильев. В гардеробе оперной дивы можно найти коллекцию шляпок, много ярких сумок и нарядов, благодаря которым она корректирует нестандартную фигуру. Фанатам постоянно кажется, что артистка похудела, но она заверяет: все дело в ракурсе и правильном крое одежды.

После карантина Нетребко успела возобновить гастроли, но ее график не такой плотный, как прежде. Поэтому недавно она уехала в отпуск с семьей. На частном самолете она добралась до Турции. Теперь артистка купается в море, катается на водных горках и нежится на пляже с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и сестрой Натальей. Звезда даже успела показать фигуру в купальнике, кокетливо прикрывшись букетом цветов.

Но уже на четвертый день отдыха Анна решила приодеться. Она облачилась в яркое шифоновое платье с рукавами с разрезами. К броскому образу певица подобрала крупные аксессуары: серьги, браслеты из золота и перстень с камнем. Также оперная дива сделала маникюр в оранжевых тонах, и нанесла на веки розовые тени. Образ в восточном стиле гармонично смотрелся на загоревшей артистке.

«Меня очень мучает вопрос…а нужны ли нам розовые тени?», — написала она.

В таком наряде звезда отправилась на прогулку. Поклонники сочли аутфит идеальным для дивы. Они восхитились красотой певицы. «Иногда, да, ярко и нарядно», «Вам не нужны. И так красивая», «К вашим ярким и экстравагантными образам и такие тени кстати», «Вам все к лицу», «Не заметить такую женщину нельзя», «О мои глаза, какая красотища», «Царица — это факт», — прокомментировали пост подписчики.