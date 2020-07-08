«Муж дает порулить»: Кожевникова в белом мини-платье покаталась на яхте с сыновьями

Мария Кожевникова прославилась благодаря сериалу «Универ». Поклонники до сих пор сравнивают актрису с ее героиней. Сама она успела стать многодетной мамой. Девушка воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. После третьих родов она долго не могла похудеть, но минувшей зимой объемы тела артистки стали таять на глазах. Теперь она с радостью демонстрирует фигуру в женственных образах.

Еще недавно Кожевникова делилась снимками с дачи. На грядках ей помогали ухаживать за кустами клубники ее наследники. А теперь актриса неожиданно опубликовала фото с отдыха. Девушка позировала на яхте со своими детьми. Она была облачена в белое мини-платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее загар и стройные ноги. Мария была без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок.

«Иногда муж дает порулить, в прямом и переносном смысле», — написала звезда.

Поклонники стали обсуждать снимок. Многие восхитились летним аутфитом актрисы. «Вау, так хочется на море», «Спина шикарная», «Какая красотка», «Вы прекрасны! Столько лучиков в вас!», «Какая вы хорошенькая в сарафане», «О белые головушки, сынишки ваши», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, в этот же день поделилась фото в белом мини-платье Кети Топурия. Певица предпочла дополнить образ массивными ботинками и кожаным жакетом. Девушку подозревают в беременности, так как она в последнее время постоянно носит наряды свободного кроя.