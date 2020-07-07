«Свежо и утонченно»: Маликова оголила стройные ноги в лазурном «платье-бабочке»

20-летняя Стеша Маликова позировала в ультракоротком лазурном «платье-бабочке» собственного производства. В июне старшая дочь композитора запустила собственный бренд. В интервью для YouTube-канала WYC она рассказывала, что мечтала реализовать себя как дизайнер не один месяц. Одна из бытовых встреч с подругами закончилась продуктивно – после долгих обсуждений девчонки решили, что откладывать идею на потом больше не стоит – так появился интернет-магазин.

«В этом участвовали все мы втроем. Мы делали так, чтобы нам всем было это интересно. Конечно, свою роль сыграл и карантин. Поначалу было очень тяжело – мы не знали, как это подать, не были знакомы со многими тонкостями. Уже сейчас мы понимаем – если ты чего-то хочешь, то сможешь добиться всего», — рассказывала тогда она.

Во вторник, 7 июля, Маликова анонсировала выход нового платья, которое, по ее мнению, должно произвести фурор. Моделью для наряда Стеша выбрала себя: начинающая бизнесвумен позировала в лазурном, объемном платье в мелкий цветок. Фолловеры тут же поспешили назвать его «платьем-бабочкой» за счет летящей ткани и необычной формы рукавов. Акцент на талии сформировался за счет белого пояса, который немного «гасил» яркую основу, а за счет правильной длины взгляд невольно останавливался на стройных ногах девушки. Спину же украшал глубокий вырез.

Платье и его создательница удостоились комплиментов от целевой аудитории. «Свежо и утонченно», «Прехорошенькая», «Цвет просто вау!», «Девушка-весна», «Потрясающий дизайн», «Очень красивое! Очень! Но я бы длины слегка добавила», «Ну что ж ты такая хорошенькая! Глаз не оторвать!!!!», — сошлись во мнениях девушки.