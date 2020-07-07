Акцент на ноги: Микелла Абрамова в мини-шортах с высокой талией запечатлелась в гардеробной

Наследница певицы Алсу в свои 12 лет сама делает себе макияж и подбирает образы.

Алсу недавно отпраздновала день рождения. Певице исполнилось 37 лет, но она по-прежнему очень молодо выглядит. Знаменательное событие артистка предпочла отпраздновать в кругу семьи с мужем Яном Абрамовым, а также Микеллой Сафиной и сыном Рафаэлем. Исполнительница хита «Зимний сон» хочет быть ближе к молодежи, поэтому снимает видео с наследницами, носит яркие толстовки и танцует для «ТикТока».

К слову, 12-летняя Микелла Абрамова хочет пойти по стопам мамы. Она уже участвовала в шоу «Голос. Дети», сняла несколько клипов и регулярно поет дома под пианино. Так, накануне дочка Алсу вспоминала, как в 9 лет пела «Чудо-дерево». На кадрах она была совсем маленькой.

А теперь наследница артистки поделилась снимком, сделанным в гардеробной. Девушка предстала в мини-шортах и кроп-топе. Наряд подчеркнул ее талию и позволил блеснуть ногами. Микелла сама наносила себе макияж. При этом у нее в ушах были наушники. Не исключено, что она слушала хиты своего кумира Billie Eilish.

Поклонники отметили, что дочка Алсу повзрослела. Они восхитились ее красотой. «Микелла, ты и так очень красивая девочка!»,«Мики какой рост у сестры она такая высокая», «Такая взрослая!», «Какие ножки», «Вся в маму», «Еще одна звездочкой», «Не увлекайся макияжем, ты и так прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.