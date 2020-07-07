«Невероятно сексапильна»: Лорак подчеркнула аппетитную грудь шелковым бра

41-летняя певица Ани Лорак оголила грудь в изысканной шелковой пижаме от известного бренда. Недавно артистка вернулась к активной общественной деятельности после трех месяцев перерыва, связанного с коронавирусом. Сначала Лорак навестила доброго друга – Филиппа Киркорова. На дне рождения у Мартина артистка исполнила несколько песен. Позже Лорак специально сняла хореографический зал, чтобы вспомнить забытые за время, проведенное в четырех стенах, движения.

На днях же исполнительница снялась в рекламной кампании нижнего белья от известного итальянского бренда Intimissimi. Артистка примерила на себя шелковое, корсетное бра, визуально увеличивающее грудь за счет правильной формы чашечек, а также брючный пижамный комплект с удлиненной рубашкой. Дополнением к образу стали инкрустированные стразами остроносые сапоги на тонком каблуке.

Внешний вид любимицы пришелся по душе фанатам Лорак. «Любимая», «Невероятно сексапильна», «Все мужчины у ваших ног», «Такую фигуру и грудь обязательно нужно показывать», «Прелестна как всегда, в общем-то», — высказались они.