«Лето в разгаре»: Лорак прогулялась в приталенном комбинезоне и босоножках, как у Бородиной

Ани Лорак после отмены самоизоляции постепенно возвращается к прежней жизни. Почти три месяца она коротала дни со своей дочкой Софией в загородном доме. Певица лишь изредка приходила в гости к крестному отцу своей наследницы Филиппу Киркорову. А в июне, когда режим карантина сняли, она устроила праздник для дочки, в честь дня рождения, и увиделась с Сергеем Лазаревым и другими друзьями.

Примечательно, что Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) не поправилась за время самоизоляции. Напротив, девушка хвастается точеной фигурой в смелых образах. так 7 июля она отправилась на съемки. Певица вышла на улицу в эффектном белом комбинезоне с цветочным принтом и акцентом на талии. Лорак дополнила образ трендовыми босоножками с квадратным носком. Точно в такой же обуви недавно предстала Ксения Бородина, только ее мюли были черными.

«Лето в самом разгаре», — написала звезда.

Артистка сразила поклонников летним образом. «Красавица», — не сдержал восхищения Лазарев. Фанаты согласились с певцом. «Ух ты! Вам очень идёт этот комбинезон! Красотка», «Летний лучик солнца! Ты прекрасна», «Какая вы красавица Каролиночка. Хорошего дня!», «Ой, сколько фотографий. Прекрасная!», «Шикарные ноги, Каролина», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Лорак уже 41 год, но она не перестает удивлять моложавым видом. Год назад она развелась с турецким мужем. Теперь девушка строит отношения с саунд-продюсером Егором Глебом.