«Подумываю выгулять на улицу»: Брухунова предстала в любимой пижаме

31-летняя Татьяна Брухунова часто демонстрирует свои наряды поклонникам. А вот в чем она ходит по дому, девушка почти никогда не показывала. Однако, модница поспешила устранить этот недочет и рассказала, что является настоящей фанаткой домашней одежды и больше всего любит именно пижамы.

«Не ношу «видавшие виды» шорты, майки, треники и халаты. Только уютные, мягкие, легкие пижамы, не стесняющие движений. На каждый сезон свои (в среднем 1 сезон = 4 пижамам). На мне новый домашний костюм, который и пижамой не назовешь (подумываю выгулять на улицу)», — написала в Instagram девушка.

Брухунова продемонстрировала обновку во всей красе. Она предстала в ярком брючном костюме с крупным цветочным принтом и доминирующим глубоким синим цветом. Подписчики пришли в восторг от увиденного и оценили домашний look любимицы:

«Принт бомбический!», «Красотааааа нереальная, на улицу, срочно! Вам очень идет, Танечка», «Замечательная пижама оригинальной расцветки», «Очень идет это сочетание цветов и модель, сразу лицо более свежее и молодое» — заметили фолловеры.

Не так давно мы писали о новой сумочке Татьяны Брухуновой, которую девушка назвала самой желанной этим летом.