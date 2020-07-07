Будущая модель: 14-летняя дочь Зудиной в прозрачной блузе и юбке макси поучаствовала в фотосессии с матерью

14-летняя дочь актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова Маша приняла участие в летней фотосессии с родительницей. Девочка унаследовала от знаменитой мамы аристократические черты лица: за счет правильных форм школьница выгодно смотрится в кадре, поэтому Зудина часто привлекает младшую наследницу к совместной работе.

На этот раз Маша согласилась на участие в летней съемке под открытым небом. Перед тем, как модель появилась на локации, с Табаковой работали визажисты: ребенку подвели глаза, накрасили губы блеском, а также сделали струящиеся локоны. Стилисты же предложили девушке примерить на себя объемную, прозрачную блузу с V-образным вырезом и песочную юбку-макси, главной изюминкой которой помимо длины стала резинка на поясе. Сама Зудина появилась в длинной юбке цвета пыльной розы и белоснежной рубашке с воротником-стоечкой.

Ранее Зудина неоднократно признавалась своим детям в любви. Марина регулярно появляется на светских выходах в компании старшего Павла и младшей Марии и подмечает, что как и любая любящая мать, мечтает, чтобы ее дети получили все самое лучшее. «Какая разница, сколько мне лет, если есть она и она мое продолжение», — описала она любовь к дочке.