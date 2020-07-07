«Градус этих кадров зашкаливает»: Анна Нетребко не побоялась блеснуть фигурой в мини-бикини

Анна Нетребко переживала, что долго не сможет вернуться на сцену из-за пандемии коронавируса. Но в Вене, где певица живет не первый год, карантин был снят еще в мае. А в начале лета девушка возобновила гастроли. Правда теперь график оперной дивы не такой плотный, как раньше. Она не стала упускать возможность и с семьей уехала отдыхать в Турцию. На частном самолете артистка добралась до Бодрума с мужем, сыном и сестрой.

Нетребко остановилась на вилле с бассейном. Из номера звезды открывается красивый вид на побережье. Певица с радостью нежится на пляже и ездит на экскурсии. Обычно она предпочитает не оголяться на публике, но восторг от отдыха, видимо, сыграл свою роль — и оперная дива не устояла и поделилась смелыми кадрами. Анна показала, как плавает в бассейне в цветном бикини. 48-летняя артистка продемонстрировала роскошный бюст и соблазнительные формы.

Певица была без макияжа. Она кокетливо отправила в камеру воздушный поцелуй. Скорее всего, снимал диву ее муж Юсиф Эйвазов. Анна смогла впечатлить поклонников красочными кадрами с отдыха. «Вау! Супер», «Освежающее фото», «Градус этих кадров зашкаливает», «Горячая дива», «Наша русалочка», «Как же хочется также освежиться», «Вы такая красавица даже без макияжа», — прокомментировали кадры подписчики.