«Очень модно»: Нетребко по совету Васильева выбрала для отпуска брючный комплект в лимонных тонах

В настоящее время оперная певица отдыхает в Бодруме.

Анна Нетребко в настоящий момент наслаждается отпуском в Турции. Вместе с сыном Тьяго и супругом Юсифом Эйвазовым оперная дива прибыла в Бодрум. Здесь она успела вкусить все прелести пляжного отдыха, искупавшись в Эгейском море и бассейне, а также вволю накатавшись на водных горках в местном аквапарке.

На этом звезда решила не останавливаться и отправилась осматривать местные достопримечательности. Артистка была замечена возле старинных мельниц, расположенных на вершинах гор.

Для своей прогулки Анна выбрала трендовый комплект, состоящий из лимонного топа и черных брюк с ярким цветочным принтом, идеально совпадающим по цвету с верхом наряда. Известный историк моды Александр Васильев рассказывал, что в сейчас все оттенки желтого на пике популярности и даже он сам не смог себе отказать в покупке пиджака именно этого тона.