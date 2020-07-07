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«Какая ты красотка!»: Вуличенко не смогла сдержать эмоций, увидев Климову в юбке-рыбке и кроп-топе

Актрисы случайно встретились на улице.

«Какая ты красотка!»: Вуличенко не смогла сдержать эмоций, увидев Климову в юбке-рыбке и кроп-топе
Екатерина Климова. Фото Global look press.

Приятную встречу со своей старой приятельницей сняла на камеру актриса Екатерина Вуличенко. Прогуливаясь, она заметила Екатерину Климову, которая тут же бросилась ей в глаза трендовым образом.

«Какая ты красотка! Люблю, не могу!» «i» восхитилась звезда теленовеллы «Офицеры».

Наряд Климовой, который привлек внимание артистки, состоял практически из одних черно-белых тонов, но при этом не был лишен своей изюминки. Эвелина Хромченко на одном из эфиров «Модного приговора» отмечала, что это сочетание цветов – классика. И если есть сомнения, можно смело выбирать его.

Кроме того, фэшн-эксперт рассказывала, что в настоящий момент очень актуальны воланы, а именно они создавали женственные линии на юбке-рыбке звезды «Бедной Насти». Отметим, что 42-летняя кинодива не постеснялась обнажить живот в черном кроп-топе. А динамичность стилю она придала с помощью белых оксфордов и небрежно наброшенного на плечи свитера крупной вязки того же оттенка.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова. Фото: https://www.instagram.com/vulichenko/

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Екатерина ВуличенкоЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЗвездный стильтренды 2020
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