«Сама нежность»: невестка Орбакайте устроила фотосессию в нежно-лиловом платье-бюстье в леденцовом стиле

Для удачной фотосессии девушка подобрала даже пионы в цвет наряду.

Жена Никиты Преснякова, Алена Краснова, нередко участвует в фотосессиях, на сей раз девушка выехала в Парк Горького, чтобы выступить в качестве модели на съемках Насти Фед. Звезда предстала в виде романтичной барышни, которая решила устроить пикник.

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На Алене оказалось летящее нежно-лиловое платье из органзы с пышной юбкой и эффектным бюстье, расшитым бусинами в виде жемчужин. Образ невестка Орбакайте дополнила милой соломенной шляпкой и букетом пионов в тон наряду.

Дизайнер одежды Сергей Никулин высоко оценил как стиль Красновой, так и в целом композицию для фотосессии.

«Наша героиня собрала образ в стилистике lollypop (леденцовая), для которой характерны нежные «няшные» оттенки, которые очень идут Алене. Композиция собрана с большим вкусом — в ней все гармонично, вплоть до оттенка цветов, абсолютно совпадающих с платьем», — прокомментировал эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Понравился образ жены Преснякова-младшего и многим ее фолловерам. «Вы прям такая нежная на фото», «Такая милая», «Сама нежность», «Какая женственная, невероятно», — написали в комментариях блога звезды ее подписчики.