Юлия Барановская в платье-рубашке с акцентом на талии устроила танцы под хит Лепса

Юлия Барановская для многих женщин стала примером, когда смогла построить карьеру после расставания с Андреем Аршавиным и воспитать троих детей. Девушка теперь является известной телеведущей. Также она дружит с бизнесменом Эмином Агаларовым и часто бывает на фестивале «Жара», который он организовывает. При этом звезда успевает уделять время дочке Яне и сыновьям Артему и Арсению.

Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит молодая мама. Более того, Юлия любит экспериментировать с имиджем. Она также всегда продумывает свои образы. Даже на самоизоляции девушка не упускала возможности принарядиться. А на днях телеведущая побывала на концерте, который прошел в подмосковной Яхроме. Она не устояла, когда стал выступать Григорий Лепс со своим хитом. Барановская пустилась в пляс.

«Новый формат концерта, когда все зрители приезжают на машинах, лично нам вчера ооооочччень понравился», — отметила она.

Телеведущая танцевала в платье-рубашке небесного цвета с акцентом на талии. Причудливые солнцезащитные очки с прозрачной оправой дополнили ее аутфит, как и бежевые туфли. Юлия оторвалась вместе с друзьями.

А некоторые поклонники восхитились хореографическими способностями звезды и ее летним нарядом. «Юля, во все тяжкие! Красотка», «Юлечка, ты просто огонь, счастливая», «Зажигалочка», «Какая у вас фигурка в этом платье», «Потрясающе, зажгли», «Глаза горят», — прокомментировали пост подписчики.