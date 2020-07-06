«Прямо не узнать»: Навка в брюках-дудочках и без макияжа предстала на острове Кижи

Татьяна Навка после карантина вернулась к прежней жизни. Она сначала возобновила тренировки, а потом стала появляться на публике. Во время парада Победы фигуристка очаровала многих поклонников в шляпке и сарафане. В таком же наряде была ее дочка Надежда. А недавно спортсменка решила показать наследнице красоты России. Они отправились в путешествует по «Золотому кольцу». Звезда уже посетила Углич, показала наследнице деревушки и церкви, а теперь они приехали в Карелию.

Навка осмотрела остров Кижи. Она пришла в восторг от местных домиков и церкви. 45-летняя фигуристка предстала на снимках без макияжа. Для прогулки она облачилась в кремовые брюки-дудочки и толстовку в тон. Ближе к вечеру она также накинула поверх пуховую жилетку. Ее дочка выглядела не менее стильно в брюках с принтом и белой толстовке.

Некоторые поклонники отметили, что едва узнали спортсменку. «Что-то я Татьяну не узнала…», «Вас прямо не узнать, да, годы бегут», «Без фильтра и макияжа — огонь», «Другое лицо, прямо не узнать», — стали обсуждать кадр поклонники.

Позже Татьяна опубликовала еще несколько снимков.

«Словно былинные или сказочные деревянные церквушки открываются нашему взору на берегах острова, окруженного водной синевой Онежского озера. Кижи — как много в этом слове для сердца русского слилось, так и хочется сказать, перефразируя классику», — поделилась впечатлениями звезда.

А поклонники отметили, что фигуристка выбрала очень стильный образ. При этом многие посчитали, что для колорита им бы хотелось увидеть Навку в платье или длинной юбке. Они уверены, что спортсменка будет выглядеть очень гармонично в таких нарядах в Карелии.