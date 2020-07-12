Летние тренды: Ковальчук и Нетребко вписались, а Боня и Брежнева переборщили с аксессуарами

К июлю звезды успели выгулять обновки этого лета. Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы отметили тех, кто угадал с трендами, и не прошли мимо неудачных выходов.

Удачные примеры:

Юлия Ковальчук удачно выбрала наряд — он сочетает два тренда в крое. Запах в моде плюс ее платье-халат пышное, а теперь нам как раз советуют ходить в «парашютах». Ну и все оттенки красного, цвет фуксии — главные тона летних вечеринок. И да — платье должно быть в пол.

Регина Тодоренко нарядилась на прогулку с сыном. Бедра теперь не подчеркивают, а скрывают за пышными юбками, воланы, рукава-фонарики — тренды лета. Регина в платье из льна от Countrytextile, такие можно купить за 5 тысяч. А поясные сумки модные дома вернули на подиумы еще год назад.

Анна Нетребко вместо пляжа выгуливает плетеную шляпу и сумку в полях под Веной. Выглядит уместно, интересно. Этим летом идеальный принт платья — цветы и птицы тропических лесов. Помимо тропиканы уместна классика жанра — сезонные цветочки.

Неудачные примеры:

Вера Брежнева нарядилась в платье в стиле водолазки. Этот фасон уже неактуален. Платье блестит — это хорошо, глиттер (блестки) еще носят. С другой стороны, певица удачно компенсирует любые огрехи в наряде нарочитой сексуальностью. Ножки Веры чудо как хороши.

Виктория Боня в курсе, что теперь кружево можно носить каждый день. В моде воланы, деним. Но здесь соединили все, что модно, с неудачным кроем платья бесформенного силуэта. Удобный наряд для беременных, но не для женщин модельной внешности.

Анна Седокова идеально подобрала крупные аксессуары для летнего образа. Воланы и цвет привлекают взоры мужчин к чрезмерно глубокому вырезу, на летней веранде он не уместен. Разве что в баре на пляже.