Меньшова оттенила загоревшую кожу пляжным сарафаном с открытыми плечами

Не так давно 50-летняя актриса устроила себе спонтанный одиночный отпуск в Петербурге: в течение нескольких дней знаменитость посещала самые популярные места города, а впечатлениями от увиденного делилась со своей аудиторией. Из поездки в административный центр Меньшова вернулась слегка подзагоревшей (благо, погода позволяет) и отдохнувшей.

В понедельник, 6 июля, ведущая призналась, что хоть и счастлива была посетить вторую столицу страны, но сильнее же всего ей хотелось бы отправиться к воде, чтобы охладиться.

«Сегодня +30. Жара. А вот моря нет. Хоть Москва и порт пяти морей, как известно… Хочу на море», — поделилась своими ожиданиями она.

Будто бы специально для поездки, которая планируется в недалеком будущем, Меньшова приобрела белоснежный сарафан, который в условиях пляжа смотрелся бы особенно гармонично. За счет универсального цвета кожа актрисы стала выглядеть визуально темнее, а сама Юлия помолодела. Подобный вариант наряда удобен еще и тем, что активно отводит тепло, поэтому в хлопковом сарафане не жарко появляться на улице даже в солнцепек.

Подписчики Меньшовой тем временем поспешили отметить: несмотря на приличный возраст, Юлия выглядит восхитительно. «Кожа почти как у младенца — гладкая, ровная», «Юлия Владимировна, вы великолепны», «Приезжайте к нам во Францию, океан гарантируем», «Я бы тоже сейчас на море улетела», «Глаза цвета соленого моря у вас, вот и хочется соприкоснуться с природой», — уверили они.