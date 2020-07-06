«О-о-о красота»: Ольга Бузова купила трендовые босоножки Jimmy Choo

Ольга Бузова уже почти год счастлива в отношениях с блогером Давой. Поклонники заметили, что девушка преобразилась. Она стала женственнее одеваться, а ее фигура стала более «округлой». Телеведущую даже подозревали в беременности, но сама девушка не стала скрывать, что просто поправилась. После отмены карантина звезда стала чаще появляться на публике. У нее возобновились съемки. Также она с радостью регулярно видится с подругами.

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга начала певческую карьеру. И ход оказался удачный, что принесло свои плоды: последние годы Бузова постоянно мелькает в рейтингах Forbes. Телеведущая зарабатывает миллионы, поэтому в прошлом году купила квартиру в Москве, где сейчас делает ремонт. Также она спускает крупные суммы денег в магазинах. К слову, в начале лета миллион рублей потратил в ЦУМе ее возлюбленный. Теперь пошопилась и сама Бузова.

Перед встречей с сестрой Анной, с которой девушка долго была в ссоре, она приобрела себе парочку нарядов, а также не устояла перед изящной обувью. Ольга купила несколько босоножек. Телеведущая примерила белые босоножки с каблуком-рюмкой, а также трендовые черные мюли на шпильке. Подобные недавно купили Ксения Бородина, а также Виктория Лопырева. «Это Amina Muaddi. Остались беленькие. Я думаю, брать их или нет», — отметила звезда.

В итоге ей также приглянулись блестящие босоножки со стразами с ремешком на лодыжке от Jimmy Choo. «Новенькие мои! Нежно-розовый цвет, новая коллекция Jimmy Choo! О-о-о красота», — восхитилась она.