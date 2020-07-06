«Какая грация»: Нетребко в блузке на резинке и велосипедках блеснула изящными щиколотками

Анна Нетребко еще недавно коротала время в своей квартире в Вене. Артистке было непривычно заниматься домашними делами и не появляться на сцене. Но уже в мае она стала выходить в свет, а не так давно ей удалось возобновить гастроли. Пока график звезды не такой плотный, как раньше, поэтому оперная дива устроила себе отпуск. Она с семьей улетела в Турцию. Теперь артистка нежится на пляже и катается с водных горок.

48-летняя Анна обладает нестандартной фигурой. Однако она не побоялась блеснуть формами в купальнике. Поклонники давно называют ее иконой стиля, поэтому следят за ее образами. На отдыхе она отдает предпочтения легким нарядам. Так, накануне певица проводила время с сестрой Натальей и подругой. Нетребко подчеркнула стройные ноги эффектными велосипедками с принтом, к которым надела белую блузку на резинке с пышными рукавами. Босоножки на танкетке дополнили образ.

Рядом с оперной дивой позировала ее сестра, облаченная в брюки кюлоты и шифоновую блузке. Но Анна перетянула на себя внимание, показав загорелые ноги. Поклонники восхитились девушками. «Какие девочки!», «Три девицы под ласковым солнцем», «Три грации. Обязательно сходите к амфитеатру и в крепость!», «Девочки, такие девочки!», «Анна, самая-самая девочка!», «Какая грация», — прокомментировали пост подписчики.