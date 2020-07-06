«Никакой косметики и любимый халатик»: Софья Эрнст сделала утренний кадр «без прикрас»

Фотографию активно обсуждают в Сети ее поклонники.

Жена Константина Эрнста, Софья, запечатлелась в утреннем образе «без прикрас», обнародовав кадр в личном блоге. Снимок очаровал многих ее поклонников.

«Никакой косметики и любимый халатик», — подписала она фотографию.

Отметим, что и волосы звезды «Содержанок» тоже выглядели естественно и в тоже время по-своему очаровательно. Актриса не стала их собирать, а просто распустила по плечам.

«Как всегда, прекрасная Софья Павловна!», «Сонечка — наша главная вдохновительница! Прекрасная и талантливая», «Такая нежная и милая», «Икона стиля», — пришли в восторг от натурального образа звезды ее фолловеры.

Отметим, что недавно артистка стала мамой в третий раз. Эрнст не сообщала о точной дате рождения наследника широкой общественности. Предположительно, он появился в начале весны.