«Он сделал мне предложение»: Брежнева обнародовала снимок в свадебном платье мини

Вера Брежнева недавно выпустила клип с Дмитрием Монатиком — «Вечериночка», который тут же стал хитом. Работа над его сюжетом впечатлила певицу.

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Прежде всего, звезда обратила внимание на одно из платьев, в котором она представала в ролике. Оно было выполнено практически из одних бусин золотого цвета. По словам Веры, если выложить их все в один ряд, получится километровая цепочка. Наряд тяжелый, но очень эффектный.

Был в клипе и другой style — свадебный. На нем Брежнева решила остановиться отдельно, обнародовав в личном блоге снимок в белом платье мини с фатой.

«Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все… Вечериночка закончилась свадьбой, Ирина Монатик (жена музыканта — Прим. авт.) была рядом, и мы все во время съемок этого эпизода хотели лишь одного, чтобы свет не вырубался. Была уже глубокая ночь и даже под Барселоной в феврале было холодно, но нас грела хореография от Дениса Стульникова.

О платье: фата — длинная, красивая, дает все же образу определенную магию… платье было, по задумке режиссера Тани Муиньо, коротким, поэтому Иван Фролов добавил милые панталончики и подвязку на ногу. А Оля Жижко дополнила образ красивыми сережками, носочками и туфельками. Получилось няшно, но очень стильно», — прокомментировала свой style жена Константина Меладзе.