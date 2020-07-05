Хит этого лета: Королева, Нетребко и Бузова отметились с трендовой прической сезона

Когда хочется перемен, первое, что меняет в себе девушка – это прическа. Во всех вариациях – эксперименты с длиной, цветом волос или новой укладкой, но как бы то ни было, преображение открывает новую грань в той, что осмелилась на этот шаг. А иногда кардинальная смена имиджа и вовсе становится трендом – в случае со звездными образами это наиболее заметно.

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Этим летом сразу несколько звезд отечественного шоу-бизнеса и мировой сцены отметились в свете с новой прической. Рожки, или ушки Микки Мауса, выгуляли оперная дива Анна Нетребко, телеведущая Ольга Бузова, блогер Настя Ивлеева, певицы Наташа Королева и Анна Седокова. И сказать, чтобы кому-то из них такая укладка не подошла, стало бы преступлением. Каждая из звезд грамотно обыграла ее в своем образе.

«Рожки или ушки Микки Мауса, — инфантильная прическа для детей и подростков, а также девушек, которые хотят побыть в роли маленьких девочек и подчеркнуть свою слабость и беззащитность. Она сейчас очень актуальна» — заметила Марина Корабель, парикмахер-стилист.

Так, певица Наташа Королева выбрала рожки для празднования своего дня рождения. Звезде исполнилось 47 лет, но это не противопоказание для выбора такой укладки. Напротив, соорудив хит сезона у себя на голове, Королева заметно помолодела. «Выглядите на 20», — попал в точку кто-то из комментаторов.

«Тугие рожки мы видим у Наташи, такой вариант хорош, когда идут гладкие прически и подходят по форме лица, — отметила эксперт. — «Ну и, конечно, они должны быть уместны и вписываться в образ».

Обыграла ушки Микки Мауса в своем образе 48-летняя оперная дива Анна Нетребко. Она невероятно уместно выгуляла свою прическу в детском парке аттракционов. Весь ее аутфит был подобран грамотно – для развлечений на каруселях Нетребко выбрала стиль беби-долл — мини-платьице в горох она сделала приталенным за счет поясной сумки, а на голове соорудила рожки. И тем самым выразила свое игривое настроение на полную.

А в других обстоятельствах инфантильные рожки оказались бы неуместны. И наш эксперт советует Нетребко не увлекаться детскими образами.

«Все-таки такая прическа подходит больше юным девушкам или девушкам, которые по своему типажу выглядят более инфантильно. У Анны рожки смотрятся в разрез с ее образом в целом. И по характеру, и к наряду совсем не подходят. Лучше либо один высокий пучок сделать, либо распущенные волосы оставить» — объясняет стилист.

Супруга Элджея, 29-летний блогер Настя Ивлеева выбрала ушки Микки Мауса для съемок. Телеведущая закрутила в рожки не все волосы, а лишь часть, намеренно придав прическе подчеркнуто небрежный вид. Получилось очень стильно. Ивлеева в принципе обожает эксперименты с волосами и регулярно меняет то цвет волос, то длину, то укладки.

«У Анастасии современные рожки со слегка выбившимися прядями. Смотрятся легко, непринужденно» — отметила Марина Корабель.

Выгуляла ушки и Ольга Бузова. 34-летняя поющая телеведущая, как и Ивлеева, предпочла использовать в прическе небольшую часть волос, а остальные сделала легкими волнами.

Вариантов прически, как вы видите, множество. Следуя советам эксперта, подобную укладку нетрудно соорудить своими руками.

«Самое главное при выполнении прически — не перестараться и позволить распущенным волосам быть естественными, как, например, у Насти или Ольги. Также можно собрать в «рожки» все волосы, если вам идут убранные от лица укладки. Или, например, оставить у лица несколько как будто бы невзначай выбившихся прядей» — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель – стилист, парикмахер, визажист с 15-летним опытом.. Обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой трудилась 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который успешно работает до сих пор. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.