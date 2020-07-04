«Банда приехала»: Кудрявцева в эффектном платье с пышными рукавами прогулялась с дочкой

Лера Кудрявцева почти три месяца провела на карантине. Девушке приходилось работать, но большую часть времени она проводила с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. А при первой возможности телеведущая уехала вместе с годовалой наследницей в Адлер. Она решила развеяться и оздоровиться. 49-летняя блондинка две недели купалась и загорала, а также успевала делать разные процедуры и проходить обследования.

К слову, скучать Лере было некогда. Вместе с ней также приехали на курорт ее сын Жан от первого брака с женой и ребенком. Внук телеведущей Лев играл с ее дочкой, так как они почти ровесники. А зачастую вечера светская львица проводила с подругами. В том же санатории остановились Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс и другие известные персоны. Перед возращением домой Кудрявцева успела блеснуть фигурой в купальнике, понежиться на солнце и погулять с дочкой.

Во время вечерней прогулки телеведущая предстала в эффектном платье в пол с пышными рукавами. Наряд лимонного цвета сочетался с ее шлепками. Годовалая Маша также была в ярком платье. У девочки отрасли волосы, поэтому мама ей заколола локоны.

Поклонники восхитились нарядом звезды и ее наследницы. «Нереальная кукла», «Какое платье — фантастика», «Такая летняя, классно», «Приятно смотреть на маму с дочкой», «Очень красивые», — стали обсуждать кадры поклонники.

А уже 4 июля Лера вернулась в Москву. В аэропорту их встретил Макаров. Хоккеист показал, как дочка поцеловала его при встрече. Правда поцелуй ему пришлось выпросить у маленькой наследницы. «Банда приехала моя», — написал он.