«Смотрите, какое хорошенькое»: невестка Орбакайте оголила хрупкие плечи в черном платье с воланами

23-летняя супруга Никиты Преснякова Алена Краснова оголила нежные плечи в черном платье с воланами. Накануне, в пятницу, 3 июля, модель создала страницу в Instagram, на которой решила распродавать свой обширный гардероб. Сама невестка Орбакайте призналась – вещи занимают большое пространство, некоторые из них были надеты всего несколько раз, поэтому Алена решила подарить платьям и джемперам новую жизнь.

Стоит отметить, что брендовые вещи разлетаются как горячие пирожки – так, половина из вчерашнего ассортимента уже обрела новых хозяев. Некоторые артикулы Алена решила демонстрировать на себе, чтобы преподнести их в лучшем свете. Особое внимание привлекло черное платье из вискозы с открытыми плечами и воздушным воланом, благодаря которому создается грамотный акцент на хрупких плечах. За счет невысокой длины подола обладательница эффектных ног сможет продемонстрировать свое главное достоинство.

Судя по всему, платье нравится и самой Алене.

«Смотрите, какое хорошенькое», — охарактеризовала look она.

Вот уже несколько лет Краснова и Пресняков живут душа в душу. Никита продолжает увлекаться музыкой и паркуром, Алена занимается саморазвитием, изучает моду и является полноправной хозяйкой дома. Поклонники же Пугачевой регулярно посещают страницы молодых людей в соцсетях, чтобы насладиться красивыми снимками пары, а заодно и пожелать ребятам затяжного счастья.

Единственное, что немного расстраивает публику – отсутствие у пары детей. Пресняков в разговоре с Лерой Кудрявцевой на «Секрете на миллион» внес ясность по этому поводу: о малышах он с Аленой будут думать, когда созреют и приобретут уверенность.