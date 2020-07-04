Две модницы: Виктория Боня запечатлела подросшую дочку в джинсовых шортах

Светская львица впервые за долгое время показала свою наследницу. Девушка проводит время с ребенком в новой квартире в Монако.

Виктория Боня недавно рассказала, что ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит борется с тяжелым недугом. Французский бизнесмен сильно похудел из-за болезни Лайма. По словам светской львицы, мужчина уже идет на поправку. Именно из-за непростой ситуации в последнее время дочка звезды Анджелина много времени проводит с отцом. Весь карантин гостила у бывшего бойфренда в Ницце и сама Боня.

В прошлом году телеведущая переехала жить с Лондон вместе с наследницей. Она даже пристроила девочку в частную школу, но в итоге они вернулись в Монако. По словам знаменитости, ее дочке не понравилось жить в Англии, где часто идут дожди. А не так давно Виктория похвасталась роскошной квартирой с красивым видом на побережье, в которой она теперь живет. Постепенно девушка стала обустраивать жилье. Она также вернулась к занятиям спортом, а в свободное время загорает на пляже.

Поклонники успели соскучиться по наследнице светской львицы. Но накануне Боня решила показать подросшую девочку. Они вместе станцевали на камеру у себя дома. Бывшая звезда «Дома-2» предстала в белом платье-халате, показав загорелые ноги. А ее наследница предстала в персиковой майке и джинсовых шортах. Они зажигательно танцевали. У восьмилетней девочки постепенно меняются молочные зубы, но она не стесняется улыбаться.

Многие пользователи Сети восхитились не только Викторией, которая в 40 лет может похвастаться гладкой кожей и точеной талией, но и ее наследницей. «Какие красотки», «Очень похожа на папу», «Ну какие классные», «Мы тоже так танцуем», «Вика похорошела, а дочка у нее такая милая», — стали обсуждать кадры в Сети.