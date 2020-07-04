«Как Ивлеева выглядишь»: Бузова с пепельными локонами и в шортах оголила бедра перед Давой

Ольга Бузова не скрывает, что счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Три года девушка искала новую любовь после развода с Дмитрием Тарасовым. Она была уверена, что ее избранник будет не публичной личностью, но судьба распорядилась иначе. И вот теперь влюбленные почти не расстаются. Они живут вместе на съемной квартире и готовятся к переезду в дом, где пока идет ремонт. Пара снимает ролики для «Тик-Ток» и регулярно устраивает свидания.

После карантина Ольга стала работать еще активнее. Она участвует в съемках передач, встречается с подругами и участвует в фотосессиях. Но в субботу, 4 июня, ей удалось выкроить время и побыть с возлюбленным. Она предстала на новом фото в кроп-топе и джинсовых мини-шортах. Откровенный наряд позволил певице блеснуть идеальным прессом и подразнить изящными бедрами. Бузова примерила парик с каре. Пепельные локоны обрамляли лицо звезды.

«Тут такое дело. Я же вам говорила, что это лето будет ярким. Немножко решила похулиганить сегодня», — похвасталась она.

Девушка вскоре покрасовалась перед Давой прямо в лифте. Блогер обнял телеведущую и страстно ее поцеловал. «Моя девочка, моя красивая», — восхитился он. Влюбленные не стали терять время. Они стали снимать совместные ролики. Ольга блеснула бедрами перед своим бойфрендом.

«Привыкла нарушать правила, а зачастую создаю свои. Не гонюсь за модой, но учитываю все детали тенденций. Парики снова в моде, да да, да!!! От слова снова, уже в 2017 я появлялась в ярких образах с париками, и вот сейчас все возвращается», — написала звезда.

Поклонники восхитились подтянутой телеведущей, а вот ее образ им показался очень знакомым. «Совсем этот парик не идет», «Ты такая красотка», «Я, конечно, ничего против Оли не имею, но Ивлеева же первая, вроде как, ввела парики в моду?», «Как Ивлеева выглядишь», — стали комментировать пост подписчики.