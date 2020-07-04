«Смотрится нелепо»: Литвинова подчеркнула все недостатки фигуры эпатажным комбинезоном с анималистичным принтом

53-летняя Рената Литвинова подчеркнула все недостатки фигуры, примерив алый комбинезон с анималистичным принтом от Balenciaga. Звезда «Границы. Таежный роман» обожает проявлять свою индивидуальность посредством одежды и творчества: нередко она демонстрирует совсем неожиданные ходы, на которые не осмелились бы даже самые неординарные артисты российской эстрады.

В очередной раз Литвинова удивила публику необычным образом: в солнечный, погожий день Рената выбралась на улицу в крайне специфичном красном комбинезоне с воротником-стоечкой. Помимо основных изюминок в виде цвета и принта в виде шерсти тигра, аутфит сыграл и обувью – сапоги были вшиты в брючины костюма, благодаря чему слились с ним в единое целое. Всегда стройная Литвинова в подобном наряде выглядела объемнее – бедра стали пышнее, а на спине собрались «морщинки».

«Может ли костюм отразить твою сущность?», — задалась вопросом она, намекая, что попыталась это сделать посредством подобного выбора.

Наблюдатели разошлись во мнениях. Первой половине комбинезон пришелся явно не по душе, и люди поспешили об этом сказать: «Без обид…шеи нет…ножки..толстенькие….нелепо именно здесь….я вами восхищаюсь, но фото ужасно», «Я каждый раз смотрю и думаю, куда поражаться еще больше, а потом вот это», «Этот костюм совсем не про вас», «Креветка», — озвучили мысли они. Другие же наоборот пришли в полный восторг: «А Рената-то знает толк в эпатаже», «Соблазнительная кошечка», «Женщина-паук», «Судя по выбору цвета, сущность просто адская», — не стали молчать другие.