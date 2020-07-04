«Такая пластика!»: Федорова устроила танцы на шпильках и в рубашке с открытой спиной

Оксана Федорова блистала на конкурсах красоты в молодости. Ей удалось стать сначала «Мисс Санкт-Петербург», потом «Мисс Россия», ну а в 2002 году русская красавица завоевала титул «Мисс Вселенная», который позже у нее забрали, так как она не выполнила свои обязанности. И вот спустя годы девушка по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. У нее подрастают двое детей: восьмилетний Федор и шестилетняя Елизавета.

Став знаменитой, Федорова показала себя как модель и телеведущая. Не так давно девушка поразила всех своими вокальными данными на шоу «Маска». Также она прекрасно танцует. Не раз брюнетка участвовала в балах, где исполняла парные танцы. После карантина ей захотелось вспомнить времена, когда она блистала на паркете. В соцсети Оксана поделилась роликом, на котором зажигательно исполняет квикстеп с парнером.

Молодая мама в брюках клеш, белой рубашке оверсайз с открытой спиной и босоножках на шпильке грациозно передвигалась по залу, демонстрируя грацию и красоту изгибов своей фигуры.

«Как же мне хочется сделать какой-нибудь танцевальный классный проект — выставку, фестиваль, конкурс … Чтобы люди могли насладиться этим видом искусства и прочувствовать всю прелесть эстетики танца. А пока идеи формируются, наш quick step», — написала звезда.

Поклонники восхитились 42-летней телеведущей. Многие одарили ее комплиментами. «Обалдеть…. при таком росте и такая пластика и органика в движении!», «Во всем и везде, ты душечка хороша! И в танцах тоже!», «И хочется лишь только любоваться», — прокомментировали пост подписчики.