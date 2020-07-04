Навстречу приключениям: 6-летняя Лиза Галкина в цветастом платье сыграла со знаменитым отцом в прятки

С наступлением лета жизнь в имении Галкиных-Пугачевых забурлила с удвоенной силой.

Шестилетняя Лиза Галкина в коротком цветастом платье сыграла со знаменитым отцом в прятки. С наступлением лета у наследников юмориста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой появилось больше простора для отдыха: брат с сестрой проводят много времени на участке, а открытиями спешат делиться с мамой и папой. Так, например, недавно Лиза показала главе семейства украшенный блестящей каплей росы листок. Позже «растительное блюдце» дошкольница спрятала в траве, чтобы муравьи смогли утолить жажду.

В субботу, 4 июля, Лиза решила отправиться на поиски приключений, а чтобы ей было не скучно, она зазвала отца и начала прятаться от него среди густой листвы. Единственное, что всерьез выдавало ребенка, был цветастый сарафан с достаточно ярким розово-малиновым принтом. Дополняли образ белые туфельки.

Обширному гардеробу Лизы может позавидовать даже самая отъявленная модница. В арсенале ребенка есть брюки и джинсы на любую погоду, с десяток нарядных платьев, актуальные в текущем году белые кроссовки и даже кюлоты. Нередко девчонка устраивает домашний показ мод, который практически всегда заканчивается весельем и громким смехом.