«Леди совершенство»: Лорак позировала в черном бра и легинсах в тон в зале для хореографии

41-летняя Ани Лорак подчеркнула стройную фигуру черным бра и такими же легинсами. На днях певица вместе со всей музыкальной командой вернулась к работе — в скором будущем певица и многие ее коллеги готовы будут возобновить гастроли после трехмесячного перерыва.

Сама Ани по работе, судя по всему, соскучиться не успела: во время самоизоляции Лорак дала онлайн-концерт, успела спеть на дне рождения сына Филиппа Киркорова, Мартина, а также регулярно садилась за белое фортепиано вместе с дочерью Софией. Единственное, чего артистке явно не хватало, так это танцев. Чтобы вспомнить некоторые движения, Лорак специально арендовала зал со станком для поддержания шпагата. Чтобы одежда не стесняла движений, Ани надела черный бра и такие же легинсы, которые имели не только практическую функцию, но и подчеркивали изгибы тела певицы.

Чувствами от возвращения в творческие стены Лорак поделилась с аудиторией.

«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», — описала она переживаемое.

Ани сорвала комплименты фигуре в комментариях. «Бесценная драгоценность: яркая, сияющая, завораживающая, искрящаяся всеми гранями своего таланта и красоты, поражающая воображение! Идеал женственности, гармонии, нежности, изящности», «Лучшая, как мы скучаем!», «Идеальна, не отвести взгляд», «Леди совершенство», — высказались они.