«Понравится ли платье? А что он скажет?»: Бородина поделилась страхами в день годовщины со свадьбы

Ксения Бородина поделилась страхами в день очередной годовщины со дня свадьбы. Телеведущая вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова 5 лет назад: на тот момент Ксения находилась на третьем месяце беременности. Само бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе, а затем близкие друзья и другие приглашенные «перетекли» в ресторан, где танцевали до самого утра. В тот момент далеко не все усмотрели на лицах молодоженов беспокойство, но, как призналась сама Ксюша спустя время, оно охватывало и ее, и Курбана, сдерживать его было очень сложно.

3 июля Ксения решила вспомнить, как это было. Она обнародовала запись брачного танца, а также подметила, что дрожь ее била едва ли не с самого утра. Общеизвестные способы успокоиться ей не помогали, а позволить себе бокал спиртного она не могла из-за интересного положения.

«Мысль была одна, когда он меня увидит эту понравится платье?! Что он скажет?! Понравились ли они мужу, я уже не помню, он сам нервничал сильно», — поведала она.

Сейчас мысли о пережитом вызывают у Ксении особый трепет. Сама Бородина со смехом называет свою свадьбу лучшей из всех, на которых она когда либо была, а затем признает – пусть это заявление нескромное, зато честное.