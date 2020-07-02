Леди в алом: Кейт Миддлтон в твидовом мини-платье пообщалась с канадскими врачами

Кейт Миддлтон в одночасье вернула себе любовь англичан, когда Великобританию покинули Меган Маркл и принц Гарри. Как известно, американская экс-актриса отказалась исполнять королевские обязанности, как и ее муж. Теперь они живут в США со своим годовалым сыном Арчи. Тем временем Кэтрин и принц Уильям даже в условиях карантина продолжали вести дела, устраивать онлайн-встречи и контролировать все, что происходит при дворе.

На днях Миддлтон впервые появилась на публике после карантина. Она предстала в джинсах скинни в садовом центре в Норфолке. А позже герцогиня Кембриджская посадила растения в детском хосписе. Она вновь продемонстрировала свой любимый романтичный стиль, блеснув стройными ногами в платье миди в цветочек. А накануне жена принца Уильяма пообщалась с канадскими врачами. Супруги позвонили по видеосвязи сотрудникам Суррейской мемориальной больницы в Британской Колумбии в рамках Дня Канады, чтобы их поздравить.

Кейт всегда продумывает свои образы. Вот и на этот раз она выбрала наряд алого цвета не случайно. Именно такого оттенка флаг Канады с кленовым листом. Девушка предстала в твидовом мини-платье Alexander McQueen. Она оставила волосы распущенными, а также сделала неброский макияж. Супруги не только поздравили врачей, но и восхитились из работой, а также поблагодарили за их труд в период пандемии.

«Роль, которую вы играете в истории, просто потрясающая и очень непростая. Я восхищаюсь тем, что вы делаете», — сказала герцогиня Кембриджская.

К слову, Миддлтон смогла очаровать своим образом канадцев. Они оценили ее жест и наряд в алых тонах. «Как мне нравятся ее продуманные образы», «Мы будем рады видеть ее у нас в Канаде», «Кейт просто очаровательна!», «Герцоги Кембриджские очень милые», «Приятно видеть и общаться с такими людьми», — стали обсуждать онлайн встречу в Сети.