В стиле лета: Брежнева в присборенном шелковом платье-сорочке сделала акцент на силуэте

В свои 38 лет Вера Брежнева не только построила карьеру сольной певицы, но и обзавелась собственной семьей. У экс-солистки группы «ВИА Гра» есть уже взрослая 19-летняя дочка Соня. Девушка живет и учится в Штатах. Наследница певицы выбрала для себя кинематографические курсы. Под опекой звездной мамы остается десятилетняя Сара.

В 2015 году артистка вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. Тайную свадьбу молодожены сыграли в Италии, на любимом курорте невесты. На протяжении долгого времени певица скрывала от поклонников и прессы свой роман с продюсером. Поэтому на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

Примечательно, что украинская исполнительница не спешит уходить в декретной отпуск. Брежнева не только занимается своей певческой карьерой, но и снимается в кино. Кроме того, Вера выпустила авторскую косметическую линию.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее архивное летнее фото, которое она сама ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры певица позировала в присборенном шелковом платье-сорочке. Брежнева отдала предпочтение золотистой палитре, сделав акцент на силуэте и подчеркнув облегающим нарядом свою фигуру.

В интервью шоумену Вячеславу Манучарову певица призналась, что она испытывает некоторую неловкость, появляясь на сцене в открытых платьях. При этом на фотосессиях певица чувствует себя вполне расковано и свободно.