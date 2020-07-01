«Смотрится стильно»: Микелла Абрамова в легинсах и рубашке оверсайз впечатлила стилиста

Алсу недавно отметила день рождения. Певица провела время со своей семьей. Как известно, у девушки подрастает сын Рафаэль, а также дочери Сафина и Микелла. Своим наследникам артистка дает все самое лучшее, начиная с образования. На днях она призналась, что Сафина намеревается стать врачом, но при этом у нее есть способности в сфере музыки и фотографии. А вот Микелла хорошо поет, поэтому не исключено, что она пойдет по стопам матери.

12-летняя наследница Алсу не только унаследовала вокал матери, но и ее чувство стиля. Девушка умело комбинирует образы. Она любит носить широкие джинсы, которые в тренде в этом сезоне. А на днях дочка певицы позировала в домашней обстановке в рубашке оверсайз небесного цвета и черных легинсах. Она собрала волосы в хвост и дополнила образ серьгами-кольцами. Нежный макияж подчеркнул ее природную красоту.

Поклонники восхитились дочкой Алсу и Яна Абрамова. Многие считают, что она растет красавицей. «Красотка. Вся в маму», «Выглядит взрослой», «Уже совсем взрослая девушка», «Как похудела», — стали комментировать пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Девочка, несмотря на свой юный возраст, прекрасно понимает, какая цветовая гамма ей подходит. Недавние ее луки, которые мы разбирали, там прям 100% попадание по цветотипу. И здесь мы видим нежнейший оттенок голубого. В палитре у нас множество оттенков этого цвета, но она попала именно в свою гамму. Она прекрасно освежает, подчеркивает золотистый оттенок ее кожи и цвета волос. Девушка молода, свежа, красива и видно, что она отслеживает, как грамотно одеваться и как грамотно формировать свой повседневный образ. Кто бы что не говорил, необходима рубашка, как элемент базового гардероба, или нет, но все звезды и кто к ним приближен, абсолютно 100% используют рубашки. Это смотрится стильно, модно и в то же время лаконично, удобно, свободно и непринужденно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.