«Султанша для шехзаде Баязида»: Бурджу Озберк в прозрачной тунике блеснула фигурой в мини-бикини

30-летняя Бурджу Озберк сыграла в турецком сериале роль Хуриджихан султан. Поклонники исторической ленты с замиранием сердца следили за развитием событий и запретной любовью шехзаде Баязида с наследницей Ибрагима-паши.
Для актрисы эта роль стала знаковой. Девушка не только снискала любовь и признание поклонников, но и стала привлекать внимание режиссеров. Обладая миловидной внешностью, фарфоровой кожей и точеной талией, Бурджу в миг влюбила себя верных почитателей «Великолепного века». Фанаты надеялись на то, что экранный роман Озберг с Арасом Булутом Ийнемли найдет свое отражение и в жизни. Однако о личном актриса предпочитает не распространяться.
Помимо того, как Бурджу снимается в кино, она также пробует себя и в качестве модели. Как и Пелин Карахан, Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли — девушка не пренебрегает участием в рекламных компаниях. Ко всему прочему, Озберк участвовала и в модных дефиле.
На своей личной страничке в Instagram партнерша Араса Булута, Ийнемли, поделилась пляжным снимком, позировав перед объективом фотокамеры в прозрачной тунике, которую она накинула поверх купальника. Актриса из «Великолепного века» произвела впечатление на поклонников, блеснув роскошной фигурой. Фанаты Бурджу сошлись во мнении, что их любимица может дать фору и моделям с мировым именем.
«Какая изысканная!! Статная и красивая», «Чувственная!! Очень нравится, восторг!!!», «Расковано для турчанки», «Любуюсь вами», «Султанша для шехзаде Баязида», «Помню ее по роли Хуриджихан!! Такой нежной, постоянно смущалась», «Ах, какие стройные ножки», «В бикини просто не узнать, совсем другая», — такие комментарии появились под снимком актрисы.