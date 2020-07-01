«Султанша для шехзаде Баязида»: Бурджу Озберк в прозрачной тунике блеснула фигурой в мини-бикини

30-летняя Бурджу Озберк сыграла в турецком сериале роль Хуриджихан султан. Поклонники исторической ленты с замиранием сердца следили за развитием событий и запретной любовью шехзаде Баязида с наследницей Ибрагима-паши.

Для актрисы эта роль стала знаковой. Девушка не только снискала любовь и признание поклонников, но и стала привлекать внимание режиссеров. Обладая миловидной внешностью, фарфоровой кожей и точеной талией, Бурджу в миг влюбила себя верных почитателей «Великолепного века». Фанаты надеялись на то, что экранный роман Озберг с Арасом Булутом Ийнемли найдет свое отражение и в жизни. Однако о личном актриса предпочитает не распространяться.

Помимо того, как Бурджу снимается в кино, она также пробует себя и в качестве модели. Как и Пелин Карахан, Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли — девушка не пренебрегает участием в рекламных компаниях. Ко всему прочему, Озберк участвовала и в модных дефиле.

На своей личной страничке в Instagram партнерша Араса Булута, Ийнемли, поделилась пляжным снимком, позировав перед объективом фотокамеры в прозрачной тунике, которую она накинула поверх купальника. Актриса из «Великолепного века» произвела впечатление на поклонников, блеснув роскошной фигурой. Фанаты Бурджу сошлись во мнении, что их любимица может дать фору и моделям с мировым именем.