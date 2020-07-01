«Наша львица!»: Самодурова привела в восторг подписчиков снимком в бикини на берегу водоема

Чемпионка Европы 2019 года, которой сейчас 17 лет, выросла настоящей красавицей.

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании — 17-летняя Софья Самодурова — показала аппетитные формы на свежей фотографии в Instagram. На кадре девушка стоит около водоема. На ней красивый купальник в полосочку. Также можно увидеть у фигуристки сбоку красивую татуировки в виде львицы.

В комментариях пользователи выразили свое восхищение девушкой, которая, несмотря на юный возраст, не боится показывать свои формы. «Наша львица!» «Ты милая девушка, но не порти своего фигуру татуировками», «Солнышко. Ты просто восхитительна».

Отметим, что Софья Самодурова — одна из самых перспективных российских фигуристок. В конце июля нынешнего года она станет совершеннолетней. Девушке исполнится 18 лет.

Добавим, что Софья Самодурова родом из Красноярска. Последние годы она занимается фигурным катанием в группе тренера Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Это, кстати, бывший наставник двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.