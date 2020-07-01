Вся бронзовая: Лера Кудрявцева в юбке макси с разрезом похвасталась сочинским загаром

Лера Кудрявцева после почти трех месяцев карантина устроила себе отпуск на море. Она не стала ждать открытия границ, поэтому отправилась на курорт Краснодарского края. Телеведущая уже вторую неделю нежится под солнцем в одном из районов Сочи, в Адлере. Блондинка выбрала санаторий, где разместилась со своей дочкой Марией. Скучать девушке не пришлось, так как вскоре туда приехала Анфиса Чехова, а следом и ее друг Андрей Разыграев.

Недавно Лере исполнилось 49 лет. Она старается следить за своим здоровьем. Хоть телеведущая и очень молодо выглядит, она два года назад стала бабушкой. Сын Жан подарил ей внука Льва. Поэтому звезда не просто купается море, а находит время для различных процедур и обследований. Но ей все же удалось загореть. Обычно вечера она проводит с годовалой наследницей на пляже, где играет с ней в песке и учит плавать.

На новом фото Кудрявцева предстала в ярком образе. Она облачилась в полосатую юбку макси серо-неонового цвета с разрезом. К ней телеведущая добавила футболку с принтом, а также тканевый ободок и шлепки лимонного оттенка. Наряд позволил блеснуть загорелыми ногами. При этом девушка не смогла скрыть, что поправилась. Еще в мае она признавалась, что набрала вес на карантине.

«На деток хочу приехать осенью», — отметила Лера.

Поклонникам понравился пляжный наряд звезды. Многие также заверили, что в столь зрелом возрасте она обладает роскошной фигурой. «На стиле», «Такая красивая», «Вот это загар», «Такая шоколадка», — стали обсуждать кадр подписчики.