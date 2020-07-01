«На мне объемное платье-облачко!»: Брухунова похвасталась очередной обновкой

31-летняя Татьяна Брухунова, жена 74-летнего Евгения Петросяна, давно завоевала звание модницы. Девушка регулярно делится с подписчиками в микроблоге Instagram своими трендовыми аутфитами и неизменно становится одной из обсуждаемых персон в Сети.

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На этот раз Брухунова приобрела обновку — черное платье оверсайз от российского бренда. К слову, супруга Петросяна предпочитает люкс, но есть среди отечественных дизайнеров и такие, что заслуживают внимания модницы.

«На мне объемное платье-облачко! Как только за окном станет немного свежее — выгуляю свое космическое совершенство. Я о-о-очень люблю нежные и сложные вещи. Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею, подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук: кисти», — подметила девушка.

Завершить образ Брухунова решила тканевым ободком в тон платью. Однако не всем look пришелся по вкусу. Люди в комментариях разделились на тех, кому он очень понравился, и тех, кто поспешил раскритиковать наряд.

«Просто замечательно!! Богемный шик и элегантность!», «Татьяна, у меня мурашки по коже Вы такая аристократичная!», «Какая шикарная! Очень вам идет такой стиль», «Какая красота и нежность, бесподобное фото, Татьяна!» — написали некоторые.

«Не надевайте такую одежду! Вы молода, красива — яркий летний цвет Вам больше идет», «Не понимаю людей, которые летом носят черное!» — заметили в комментариях. Между тем девушка не раз признавалась, что не терпит подобной критики и блокирует за это фолловеров. Все свои наряды и образы Брухунова подбирает самостоятельно, вдохновляясь признанными мировыми иконами стиля.