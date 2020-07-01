В ультрамариновых тонах: Пресняков и Подольская оделись на прогулку в одном стиле

Все больше отечественных звезд поддерживают тренд на ультрамариновый цвет. Ранее о моде на ярко-синий оттенок поведал Валентин Юдашкин в эфире «Модного приговора». К совету кутюрье тут же прислушалась Анна Нетребко, примерив для променада по Вене платье-балахон актуального оттенка, сочетав их со стильными мюлями и сумкой-портфелем.

Позже в похожем платье свободного кроя и украшенного английским бантом появилась актриса Ирина Пегова. Ткань ее наряда была выполнена в стиле пэчворк. А пышные рукава-бишоп делали образ максимально актуальным.

Не остались равнодушными к модному тону и музыканты Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Вместе с сыном Артемием они составили целый family look, одевшись для прогулки в одном стиле, отдав предпочтение ультрамариновым тонам. У каждого члена семьи оказалась вещь из денима, совмещенная с какой-то легкой деталью гардероба. Мама с наследником примерили бейсболки, и абсолютно все члены семьи оказались в кроссовках. Счастливая звездная семья выглядела на прогулке модно и динамично.