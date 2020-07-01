Чиповская впервые пришла в Останкино со своим бойфрендом, подобрав семейный look

Анна Чиповская и ее бойфренд Дмитрий Ендальцев вместе снялись в скринлайф-сериале «Взаперти», сыграв чету, которая испытывает трудности из-за измены мужчины и эпидемии. По сюжету молодым людям, которые решили развестись, пришлось жить вместе из-за карантина и налаживать отношения. К счастью, в реальности у этой пары все нормально.

Об этом сообщил Иван Ургант на своем вечернем шоу на Первом канале. По его словам, они впервые пришли вместе к нему в Останкино. «Продюсеры просили не акцентировать, что вы пара», — при этом осекся телеведущий.

Молодые люди на самом деле встречаются уже около трех лет, до этого Анна была четыре года в отношениях с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым. Со своим нынешним возлюбленным девушка познакомилась еще будучи в гражданском союзе с бизнесменом на съемках картины «Гороскоп на удачу» в 2015 году. Любопытно, что Ендальцев встречался когда-то с приятельницей Чиповской — Юлией Снигирь.

В студии «Вечернего Урганта» Анна и Дмитрий предстали в семейном total black look, нежно держась за руки. Это редкий случай для пары, которая все-таки лишний раз старается не афишировать свои отношения.