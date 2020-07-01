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«Или уже не очень?!»: 40-летняя Боня вспомнила свою прическу времен «Дома-2»

Экс-звезда телестройки на ТНТ решила повторить некогда любимую укладку.

«Или уже не очень?!»: 40-летняя Боня вспомнила свою прическу времен «Дома-2»
Виктория Боня. Фото: .instagram.com/victoriabonya/

Телеведущая, модель и экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня является одной из самых популярных инстазвезд Рунета. У девушки более 7 миллионов подписчиков, каждый ее пост вызывает повышенный интерес у фолловеров, а модные образы и секреты красоты, которыми она щедро делится в микроблоге, стремятся взять на вооружение многие поклонницы.

Боня решила вспомнить свою некогда любимую укладку «голливудская волна» и показала подписчикам результат бьюти-преображения. Девушка призналась, что носила локоны регулярно, но в какой-то момент они ей приелись, и она отдала предпочтение убранным в хвост или прямым распущенным волосам.

«Узнаете мой прежний стиль? Ой, как я любила раньше локоны! Потом они мне так надоели, что я годами не могла и думать о них. Давайте голосовать! Идут мне локоны или уже не очень?!» — попросила вынести вердикт поклонников Боня.

Многие заметили, что девушке локоны очень идут, и попросили почаще делать такую укладку. Кроме того, большинство подписчиков согласились с тем, что волна делает инстадиву моложе.

«Мне нравится, образ становится каким-то романтичным», «Очень молодо с локонами и круто», «Очень идет! Женственно и мило», «Очень идут, женственней! Как 18-летняя девушка», — пишут фолловеры.

А недавно Боня снова экспериментировала с цветом своих волос. Модель показала, как выглядела бы с зелеными, сиреневыми, пепельными волосами. Девушка использовала специальное мобильное приложение и удивила многих фанатов результатом.

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