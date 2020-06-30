«Космически красивая»: Брежнева в платье с разрезом от бедра блеснула бесконечными ногами

Вера Брежнева почти три месяца не покидала свой особняк. Она наслаждалась внеплановым отпуском, который провела с семьей. Певица даже радовала поклонников трогательными фото и видео с мужем — Константином Меладзе. Раньше ходили слухи, что между супругами пробежала черная кошка, но девушка доказала, что они по-прежнему вместе и любят друг друга. Более того, за время карантина блондинка смогла сохранить фигуру.

Теперь Вера вновь блистает на съемках. Недавно она выпустила новый клип с Монатиком. Певица также побывала на шоу «Вечерний Ургант» и возобновила участие в проекте «Dance Rеволюция». А новые снимки девушки вызвали оторопь у поклонников. Они поразились красотой звезды. Брежнева в белом платье с разрезом от бедра появилась на публике. К наряду она подобрала серебристые босоножки. Волосы блондинка распустила, а также сделала нюдовый макияж.

Фанатов взбудоражили соблазнительные изгибы ее фигуры. Они одарили певицу комплиментами. К слову, на Вере был наряд российского дизайнера Анастасии Задориной. «Какая вы стройняшка», «Божественно‼️ Пищу от этого образа», «Космически красивая», «Сногсшибательная», «Космос — это вы Вера», «Эти ноги», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Брежнева занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. В обычно жизни платья она носит редко, предпочитая комфортные луки — толстовки, худи и спортивные костюмы.