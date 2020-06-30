В розовых тонах: невестка Орбакайте подчеркнула точеную фигуру микрошортами и кроп-топом

Алена Краснова уже три года живет в браке с сыном Кристины Орбакайте — Никитой Пресняковым. Девушка признавалась, что это была любовь не с первого взгляда. Долгое время она не могла поверить, что парень из звездной семьи действительно естественный в своих проявлениях и не страдает звездной болезнью. Пока влюбленные не стремятся заводить детей. Они предпочитают путешествовать и самореализовываться. Никита пишет песни и играет с собственной группой, а его избранница трудится моделью, постигая и иные творческие профессии.

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После окончания самоизоляции супруги не хотели покидать бывшую дачу Аллы Пугачевой. Внук звезды приглядывал за поместьем, устраивая вечеринки и пикники. Но на днях они вернулись в столичную квартиру. Теперь Краснова стала чаще выходить в свет. Но при этом она старается поддерживать прежний режим и занимается спортом дома. Накануне невестка Орбакайте запечатлела себя в розовых микрошортах и кроп-топе. Она успела загореть, поэтому похвасталась бронзовой кожей и точеной фигурой.

Поклонники поразились тому, как быстро Алена наработала пресс и подтянула бедра. Многие одарили девушку комплиментами. Ранее Пресняков признался, что не ошибся при выборе себе жены. Он восхищается красотой возлюбленной. При этом внук Пугачевой не запрещает избраннице сниматься в пикантных фотосессиях. Недавно Краснова позировала топлес в поле. Также она оголялась на лужайке, прикрывшись шляпой.