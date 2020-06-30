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«Это всегда смело»: стилист похвалила белоснежный костюм Лорак для дня рождения сына Киркорова

Имиджмейкер Ольга Трофимова оценила аутфит 41-летней певицы.

«Это всегда смело»: стилист похвалила белоснежный костюм Лорак для дня рождения сына Киркорова
Ани Лорак с дочерью Софией/Фото: https://www.instagram.com/p/CBNf1oLpfx_/

Стилист оценила белоснежный костюм Ани Лорак, выбранный для празднования дня рождения сына Киркорова. На вечеринке, состоявшейся в минувший понедельник, 29 июня, присутствовало немало представителей светского бомонда, некоторые из них отличились дорогими подарками. Не могла не появиться на торжестве и Лорак, ведь она давно поддерживает с Киркоровым тесные дружеские отношения.

Для публичного выхода Ани выбрала абсолютно белый вариант одежды: безразмерный костюм-двойку в полоску и топ. На смуглой коже Лорак наряд смотрелся достаточно свежо. Красоту Ани успели подметить и присутствующие, когда та появилась перед публикой с микрофоном в руках.

Одобрила выбор звезды и имиджмейкер с 10-летним стажем Ольга Трофимова. Специально для Teleprogramma.pro дизайнер сделала обзор наряда.

Ани Лорак
Ани Лорак/Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/

«Ани надела модного кроя брючный костюм в тонкую, изысканную полоску. Она является популярной на всех предметах гардероба. Лорак удалось немного сгладить look растрепанной прической. В гардеробе абсолютно любой девушки должен присутствовать такой вариант наряда, потому что это всегда смело: он способен вытянуть любое мероприятие — хоть повседневное, хоть праздничное. У Ани таких костюмов достаточно много, она любит носить костюмную группу, потому что это всегда на острие», — разъяснила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

 

Ольга Трофимова
Ольга Трофимова/Фото: личный архив

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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