Актуальна сразу на два сезона: жена Меладзе появилась на съемках в оправе Sci-fi

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева появилась на съемках в актуальной оправе Sci-fi. В условиях летней жары и палящего солнца многие знаменитости стали планировать отпуск на пляжах, другие же возвращаются к съемкам после затяжного перерыва. Чтобы защитить глаза, звезды вспоминают о солнцезащитных очках, те обязательно должны подходить под основной образ, а также под форму лица.

На днях Альбина Джанабаева вновь приступила к съемкам. Ранее певица неоднократно подмечала, что с трудом справляется с постоянным нахождением дома, поэтому появлению занятости она очень рада. В перерыве производственного процесса Джанабаева надела солнцезащитную оправу Sci-fi, которая, по мнению экспертов, станет выгодным приобретением как на летний сезон 2020-го, так и 2021 года. За счет «золотых» дужек оправа смотрится достаточно презентабельно, а черный низ позволяет вписать очки практически в любой вечерний образ.

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Стоит отметить, что в коллекции Альбины присутствуют минимум 6 моделей очков абсолютно разного фасона. Ранее Джанабаева хвасталась ставшими классическими «авиаторами», оправой в стиле Джеймса Бонда, «бабушкиным» вариантом — почти все они пользуются популярностью этим летом.