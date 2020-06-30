«Очень модно»: Оксана Федорова показала, как в этом сезоне стильно носить белую рубашку

Телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова уже много лет счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Звезда воспитывает двоих детей и продолжает строит телевизионную карьеру. Кроме того, девушка занимается благотворительностью: несколько лет назад она основала фонд помощи детям с ДЦП.

Не забывает Федорова в таком насыщенном ритме и о себе. В свои 42 года теледива выглядит сногсшибательно — это регулярно подмечают ее фанаты. Весной звезда блистала на сцене телепроекта «Маска» на НТВ, правда, инкогнито для всех — по задумке шоу, все знаменитости были облачены в костюмы разных персонажей, и узнать, кто есть кто, можно было разве что по голосу. И Оксана Федорова, выбрав костюм робота, поразила жюри шоу своими вокальными данными.

С отменой самоизоляции девушка начала возвращаться к работе и прежнему ритму жизни. И поделилась снимками с недавней фотосессии, для которой предстала в классическом сочетании белого верха и черного низа.

«Раньше я очень любила фотографироваться, снимала все подряд и везде, где бывала. А сейчас понимаю, что важно не количество фотографий и их живописность, а правильно выстроенный образ и смысл кадра», — написала под снимком девушка.

Белую рубашку Федорова спустила с одного плеча — именно так в этом сезоне предпочитают носить универсальный предмет гардероба все модницы. Более того, это лишь один из вариантов, как сделать свой повседневный аутфит трендовым. Имидж-стилист Ольга Трофимова рассказала об иных способах использования в образе белой рубашки, а также прокомментировала look Оксаны Федоровой.

«В этом сезоне очень модно носить белую рубаху, не застегивая, просто накинув на плечи как ветровку, либо застегнув всю рубаху на пуговицы. Еще лучше и моднее нынче просто завязать ее на узел и с такими же брюками, как у Оксаны, предпочесть наряд для вечернего выхода в свет. Очень круто смотрится образ именно с такой соломенной шляпкой. Комплект телеведущей — это абсолютно сексуальная классика, безупречная классика: белая рубаха, черный низ и культовая шляпа.

Наряд на Оксане вполне уместен как дневной — потому она и взяла его для фотосъемки. Это не что-то жесткое и гламурное, которое не жизнеспособно в повседневности. А вот лодочки задают торжества и элегантности аутфиту. Если заменить туфли на шлепки или сандалии, а рубаху — на кроп-топ, оставив при этом шляпу как аксессуар, то будет мегакрутой образ», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.