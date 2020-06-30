Антитренд: Лобода вслед за Топурией облачилась в кожаное платье

Ранее дизайнер одежды Сергей Никулин отметил, что такая вещь в летнем гардеробе не относится к трендам сезона.

Солистка группы «А-студио» Кети Топурия регулярно радует своих фанатов стильными модными образами. Более того, девушка является владелицей собственного бренда одежды, который пользуется невероятной популярностью. Однако, иногда даже у признанной модницы случаются промахи.

На днях Топурия позировала в кожаном мини-платье, которое эффектно смотрелось на стройной фигуре певицы, но которое дизайнер Сергей Никулин не рекомендовал бы иметь в летнем гардеробе, поскольку вещь не является трендовой.

«Кожа всегда включает фантазию у людей. Классическое черное платье коктейльное, но кожа не является доминантой этого сезона. Летом хочется ярких светлых цветов, а не темных», — высказался эксперт в интервью порталу Teleprogramma.pro.

И вот вслед за подругой модную «ошибку» совершила Светлана Лобода. 37-летняя дива выбрала кожаный мини-сарафан, в котором позировала для своего Instagram.

Черный сарафан с завышенной талией и белой окантовкой в зоне декольте, тем не менее, выгодно подчеркнули стройную фигуру Лободы и ее бесконечно длинные ноги. На одном из снимков вместе с певицей «позировала» и ее младшая дочурка Тильда. К слову, до сих пор звезда ни разу не показала лицо малышки, а также скрывает от публики отца девочки.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин — дизайнер одежды. Окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий.