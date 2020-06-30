«А Никита не взревнует?»: невестка Орбакайте в гороховом бикини блеснула фигурой на фоне алого заката

Невестка Кристины Орбакайте тщательно следит за своей фигурой. Даже на «карантинных» каникулах Алена Краснова старалась выбираться на вечерние пробежки. Больше двух месяцев Никита Пресняков со своей супругой провел на бывшей даче Аллы Борисовны на Истре. Дом в Малых бережках дочка примадонны отечественной эстрады называет их родовым гнездом. Здесь когда-то жила сама Пугачева, еще до того как она переехала к мужу — шоумену Максиму Галкину. В этом же особняке свое детство провел и Никита. Поэтому именно ему именитая бабушка доверила приглядывать за ее дачей.

На одной из фан-страничек модели появилось ее архивное летнее фото, которое сама Алена ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная музыканта предстала в трендовом гороховом купальнике и шляпке. Краснова блеснула идеальной фигурой на фоне алого заката, восхитив поклонников плоским животиком и отсутствием целлюлита на стройных ножках.

«Просто нимфа», «А Никита не взревнует?!», «Очаровательная, такой колдовской взгляд!!», «Затмила всех бывших подружек Преснякова», «Алена, вами хочется любоваться и восхищаться», «Такая красота Никите досталась!! Пусть ценит и оберегает», «Чувственная, очень нежно», «Такой фигурке можно только позавидовать», — отметили поклонники модели.

К слову, в одном из интервью Никита Пресняков объяснил, почему у них с супругой пока нет общих детей. Музыкант заверил, что для начала им нужно встать на ноги, а уже потом можно задуматься о пополнении в семье.