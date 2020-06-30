«Бедра становятся компактными»: Хромченко показала брючный комплект, который отлично скрывает лишний вес

В одной из программ «Модного приговора» рассказали об актуальных оттенках лета. В тренде яркий синий, цикламен, охра, желтый и белый цвета.
Последний тон многие женщины опасаются надевать из-за его известной особенности – многие уверены, что он полнит. Однако эксперт моды заверила, что это лишь стереотип – если правильно подобрать комплект одежды, то она даже скрадет лишние сантиметры.
«Чудесный» белый костюм, волшебным образом прячущий полноту показали на подиуме Первого канала, а Эвелина Хромченко раскрыла его секрет.
«Мы видим женщину, которая не лишена объемов, все при ней. И при этом она в тотально белом комплекте абсолютно не выглядит айсбергом. Стилисты очень грамотно скомпановали его: широкие брюки венчаются сверху объемной косухой, которая укорочена. И при этом видна талия.
Сход бедра на более объемную часть благодаря косухе подчеркнут, причем в пользу талии и бедер, потому что сверху объем куртки очень значительный. Поэтому по сравнению с этим огромным белым «цветком» бедра нашей героини становятся более компактными», — сказала модный эксперт.