«Бедра становятся компактными»: Хромченко показала брючный комплект, который отлично скрывает лишний вес

В одной из программ «Модного приговора» рассказали об актуальных оттенках лета. В тренде яркий синий, цикламен, охра, желтый и белый цвета.

Последний тон многие женщины опасаются надевать из-за его известной особенности – многие уверены, что он полнит. Однако эксперт моды заверила, что это лишь стереотип – если правильно подобрать комплект одежды, то она даже скрадет лишние сантиметры.

«Чудесный» белый костюм, волшебным образом прячущий полноту показали на подиуме Первого канала, а Эвелина Хромченко раскрыла его секрет.