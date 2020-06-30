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«Бедра становятся компактными»: Хромченко показала брючный комплект, который отлично скрывает лишний вес

Ведущая разбила стереотип насчет актуального в этом сезоне цвета.

«Бедра становятся компактными»: Хромченко показала брючный комплект, который отлично скрывает лишний вес
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В одной из программ «Модного приговора» рассказали об актуальных оттенках лета. В тренде яркий синий, цикламен, охра, желтый и белый цвета.

Последний тон многие женщины опасаются надевать из-за его известной особенности – многие уверены, что он полнит. Однако эксперт моды заверила, что это лишь стереотип – если правильно подобрать комплект одежды, то она даже скрадет лишние сантиметры.

«Чудесный» белый костюм, волшебным образом прячущий полноту показали на подиуме Первого канала, а Эвелина Хромченко раскрыла его секрет.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Комплект, который прячет вес. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Мы видим женщину, которая не лишена объемов, все при ней. И при этом она в тотально белом комплекте абсолютно не выглядит айсбергом. Стилисты очень грамотно скомпановали его: широкие брюки венчаются сверху объемной косухой, которая укорочена. И при этом видна талия.

Сход бедра на более объемную часть благодаря косухе подчеркнут, причем в пользу талии и бедер, потому что сверху объем куртки очень значительный. Поэтому по сравнению с этим огромным белым «цветком» бедра нашей героини становятся более компактными», — сказала модный эксперт.

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