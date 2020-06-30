Family look: Мария Кожевникова облачилась в одинаковые костюмы с сыновьями

Мария Кожевникова на днях порадовала фанатов редким фото с мужем. Актриса живет в любви с бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались в Ницце в 2013 году, а вот до ЗАГСа так и не дошли. По словам актрисы, то беременность, то неотложные дела мешали их планам на свадьбу. Зато теперь она является многодетной мамой, у пары подрастают сыновья: шестилетний Иван, пятилетний Максим и двухлетний Василий.

Весь карантин Кожевникова провела с наследниками. Они коротали дни в загородном доме. Дети помогали родителям заниматься огородом. Артистка ловко управляется со всеми мальчишками. Минувшей зимой они часто болели, поэтому звезда сильно переживала. Но с началом лета Мария стала заниматься с малышами и много времени проводить с ними на природе. Как оказалось, теперь они даже делают зарядку.

На новом фото актриса предстала со старшими сыновьями в одинаковых нарядах. Они надели спортивные костюмы цвета хаки и с лампасами и принтом. Кожевникова не побоялась позировать без макияжа. 35-летняя мама похвасталась моложавым видом и подтянутой фигурой.

«Пока все секции отменены, каждый день в 9 утра у нас 20 минут зарядки, чтобы нагнать аппетит. Поза война у всех разная, но мы стараемся», — написала она.

Поклонники восхитились актрисой. Многие также оценили спортивный family look. «Трое из ларца одинаковых с лица», «Какие вы классные! Мы тоже зарядку делаем», «Ангелы Чарли микс», «Классные», «Крутой фэмилии лук. Мария, такие вы тут красивые», — прокомментировали пост подписчики.