В городском стиле: невестка Орбакайте в блузе с рукавом на одно плечо и клетчатых шортах побывала на овощном рынке

В одном из интервью 23-летняя модель призналась, что Никита помогает ей с ведением домашнего быта.

Еще в студии программы «Секрет на миллион» невестка Орбакайте рассказала Лере Кудрявцевой о своем замужестве. 23-летняя модель призналась, что Никита Пресняков помогает ей вести их совместный быт. Однако большую часть работы по дому возлюбленная музыканта выполняет сама. Если Алене Красновой нужно сделать в квартире или загородном особняке на Истре генеральную уборку она может обратиться к помощнице по хозяйству.

Ко всему прочему, внук Аллы Борисовны уточнил, что именно он обеспечивает семью и оплачивает все крупные счета, в том числе и по коммунальным услугам. Время от времени солист группы Multiverse выдает своей возлюбленной сумму на мелкие расходы, к примеру, для похода в салон красоты или на маникюр. Как говорит возлюбленная Никиты, она тоже приносит в дом деньги, получая гонорары за рекламные компании и коммерческие фотосъемки.

На одной из фан-страничек модели появилось ее летнее фото, которое сама Алена ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Никиты Преснякова предстала в контрастном дневном аутфите. Невестка Орбакайте примерила белую классическую блузу с рукавом на одно плечо, дополнив образ модными клетчатыми бело-алыми шортами с высокой посадкой.

Ранее имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на эту трендовую вещь, уточнив, что шорты с завышенной талией окажутся на пике моды в сезоне весна/лето 2020 года. Свой лук в городском стиле возлюбленная Преснякова дополнила сумкой-чемоданчиком и алой помадой, собрав белокурые локоны на затылке. В качестве локации для фотосъемки Алена выбрала овощной отдел, посетив один из столичных рынков.